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Сегодня, 14:55

«Северсталь» пригласила мальчика, в которого попало шайбой в матче против СКА, на командное собрание

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Мальчик, в которого попало шайбой в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ между «Северсталью» и СКА (3:2), побывал на командном собрании череповецкой команды.

Во время матча шайба вылетела на трибуны и попала в ребенка. После инцидента игроки обеих команд просигнализировали бригаде скорой помощи о том, что ребенок получил травму. После попадания шайбы у него было рассечение на голове. Пострадавший в сопровождении взрослых и врачей покинул трибуну.

«Буду и дальше приходить на игры «Северстали» и поддерживать команду», — сказал ребенок пресс-службе череповецкого клуба.

На собрании мальчик получил ценные подарки от игроков и персонала «Северстали» и покатался на машине для заливки льда.

Источник: ХК Северсталь
Хоккей
КХЛ
ХК Северсталь
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