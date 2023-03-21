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Сегодня, 13:12

Потайчук заявил, что у «Торпедо» амбициозный тренерский штаб

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер СКА Андрей Потайчук отметил, что амбициозный тренерский штаб «Торпедо» сделает все, чтобы одержать победу над СКА в четвертом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

«СКА великолепно разобрал игру «Торпедо», особенно их большинство — семь безуспешных попыток. А гол в меньшинстве тому подтверждение, что питерцы подготовились и строго сыграли в обороне. У команды Ларионова было много шансов, но СКА выглядел более мастеровитей и физически крепче. У «Торпедо» амбициозный тренерский штаб и в следующей игре профессор Ларионов 100% что-то придумает. Дома будут цепляться за победу, я уверен», — приводит слова Потайчука Legalbet.

В третьем матче серии Кубка Гагарина «Торпедо» на своем льду уступило СКА — 0:4. Счет в серии стал 3-0 в пользу команды из Санкт-Петербурга. Четвертая игра пройдет 22 марта в Нижнем Новгороде и начнется в 19:30 МСК.

Источник: https://legalbet.ru/news/potajchuk-o-matche-torpedo-ska-v-sleduyushej-igre/
Андрей Потайчук
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Игорь Ларионов (хоккей)
Кубок Гагарина
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