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Сегодня, 21:28

Президент КХЛ Морозов заявил, что хоккейной семье будет не хватать отца Александра Овечкина

Алина Савинова
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Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов заявил, что хоккейной семье будет не хватать Михаила Овечкина, отца российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Выражаю соболезнования Александру Овечкину и всей его семье — ушел из жизни папа Саши, Михаил Викторович. Для каждого отец значит в жизни очень многое — он служит примером отношения к людям, мужественности, мудрости и честности. Нашей хоккейной семье будет не хватать Михаила Викторовича. Скорбим вместе с вами, вечная память», — приводит ТАСС слова Морозова.

Сегодня, 15 февраля, Александр Овечкин объявил о смерти своего отца. 10 января 71-летний Овечкин-старший был госпитализирован с обострением хронической болезни — расслаивающей аневризмы.

Михаил Овечкин выступал за резервную команду футбольного клуба «Динамо». После завершения карьеры игрока он работал детским тренером по футболу.

Источник: https://tass.ru/sport/17059805
Александр Овечкин
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