Президент КХЛ Морозов заявил, что хоккейной семье будет не хватать отца Александра Овечкина

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов заявил, что хоккейной семье будет не хватать Михаила Овечкина, отца российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Выражаю соболезнования Александру Овечкину и всей его семье — ушел из жизни папа Саши, Михаил Викторович. Для каждого отец значит в жизни очень многое — он служит примером отношения к людям, мужественности, мудрости и честности. Нашей хоккейной семье будет не хватать Михаила Викторовича. Скорбим вместе с вами, вечная память», — приводит ТАСС слова Морозова.

Сегодня, 15 февраля, Александр Овечкин объявил о смерти своего отца. 10 января 71-летний Овечкин-старший был госпитализирован с обострением хронической болезни — расслаивающей аневризмы.

Михаил Овечкин выступал за резервную команду футбольного клуба «Динамо». После завершения карьеры игрока он работал детским тренером по футболу.