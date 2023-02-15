Президент КХЛ Морозов заявил, что хоккейной семье будет не хватать отца Александра Овечкина

Сегодня, 21:28
Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов заявил, что хоккейной семье будет не хватать Михаила Овечкина, отца российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.
«Выражаю соболезнования Александру Овечкину и всей его семье — ушел из жизни папа Саши, Михаил Викторович. Для каждого отец значит в жизни очень многое — он служит примером отношения к людям, мужественности, мудрости и честности. Нашей хоккейной семье будет не хватать Михаила Викторовича. Скорбим вместе с вами, вечная память», — приводит ТАСС слова Морозова.
Сегодня, 15 февраля, Александр Овечкин объявил о смерти своего отца. 10 января 71-летний Овечкин-старший был госпитализирован с обострением хронической болезни — расслаивающей аневризмы.
Михаил Овечкин выступал за резервную команду футбольного клуба «Динамо». После завершения карьеры игрока он работал детским тренером по футболу.