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Сегодня, 21:19

Прошкин: «Шансы у «Локомотива» меньше 50 процентов, но они есть»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший защитник «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» Виталий Прошкин оценил шансы «Локомотива» в серии против ЦСКА (2-3) в 1/4 финала Кубка Гагарина.

«Права на ошибку у «Локомотива» нет. В прошлом матче они выиграли 1:0, после чего приехали домой, где при хорошей поддержке болельщиков попытаются сделать счет в серии 3-3. Ярославцы будут бороться до конца. Шансов у «Локомотива» меньше, чем 50 процентов, но они есть. Самое главное — меньше удаляться. Шайба иногда дается очень тяжело. Нужно строже играть в своей зоне. ЦСКА же сможет добиться успеха, если будет играть в свою игру. «Армейцам» необходимо как можно больше бросать, лезть на ворота, создавать трафик перед вратарем и закрывать его. А еще нужно стараться добивать с пятака. Как говорится, там деньги зарыты. Да, на пятаке бьют, тебе из-за этого больно. Но все равно нужно туда лезть», — приводит слова Прошкина «РБ Спорт».

Шестой матч серии в эти минуты проходит в Ярославле. К третьему периоду хозяева ведут в счете (2:1).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vitalij-proshkin-prava-na-oshibku-u-lokomotiva-net-glavnoe-men-she-udalyat-sya/
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