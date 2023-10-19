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Сегодня, 17:07

Путин уверен, что «СКА Арена» в Петербурге будет заполняться

Виктория Кравченко
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Президент России Владимир Путин считает, что «СКА Арена» станет самым большим подобным комплексом в Европе.

«У нас появилось много сооружений для хоккея. Сейчас в Петербурге [будет] вообще, по-моему, самый большой в Европе объект для занятий и проведения соревнований по хоккею с шайбой. Я уверен, что он будет заполняться, — с учетом роста интереса к хоккею», — цитирует Путина ТАСС.

Арена сможет вмещать до 23 тысяч человек. Тестовые хоккейные поединки на «СКА Арене» планируется начать в ноябре.

СКА занимает 7-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 20 очков.

Источник: https://tass.ru/sport/19064121
ХК СКА
Владимир Путин
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