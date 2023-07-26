Разин — о Голдобине: «После одного из разговоров думал, что на следующее утро он уже подпишет контракт»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин в эксклюзивном интервью «СЭ» ответил на вопросы о селекции команды.

— Насколько вы довольны селекцией «Металлурга» на данный момент? Все ли ваши пожелания получилось осуществить?

— Я доволен, что участвую в этом процессе и мое слово не последнее. То, что не получилось сделать оффершиты и оставить хоккеистов, которых мы хотели, — радует, что мы хотели это сделать вместе. Все происходит коллегиально. Мы думаем одинаково. С Сергеем Юрьевичем Гомоляко мы знакомы давно и видим хоккей, как мне кажется, одинаково. Получилось или нет — другой вопрос. Самое главное — плыть в одной лодке и грести в одну сторону, что сейчас и происходит.

— Пытались ли вы уговорить остаться Николая Голдобина?

— Пытался, неоднократно делал попытки уговорить его остаться, говорил о его роли в команде. Причем после одного из разговоров я думал, что на следующее утро он уже подпишет контракт. Это выбор каждого. Думаю, много аспектов, которые повлияли на выбор Николая не в пользу Магнитогорска. Это его выбор, мы его уважаем.

— Никита Михайлис может стать заменой Голдобина?

— Это совсем разные хоккеисты. Голдобин — игрок-наконечник, который может реализовать нестопроцентный или стопроцентный момент. Михайлис — человек, способный делать огромный объем черновой работы. Это не только отбор шайбы и игра в большинстве. Это доставка шайбы в чужую зону, контроль, нестандартная игра, когда он не забил гол и не отдал пас, но в ситуации, когда забили гол, его роль очень большая. Это разные игроки. Хорошо, что пришел Михайлис. Это большой плюс. Но минус, что ушел Голдобин.