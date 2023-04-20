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Сегодня, 10:19

Рейдеборн: «Матч на ноль доставляет удовольствие, но главное — это победа»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Голкипер ЦСКА Адам Рейдеборн прокомментировал победу над «Ак Барсом» (3:0) во втором матче финала Кубка Гагарина (1-1 в серии).

— Каково было сыграть против бывшей команды?

— Весело, в целом у нас веселая серия. Это особые чувства. Я знаю многих ребят, пара тренеров еще работали при мне. Здорово в очередной раз со всеми встретиться.

— Как прошла сегодняшняя игра?

— Намного лучше, чем раньше. Но я не думаю, что мы показали свой максимум. Была хорошая игра, мы заставили их допустить пару ошибок, реализовали свои моменты. Первая игра была за ними, сегодня победили мы. Хорошо, что едем домой с равным счетом в серии.

— Что стало ключевым в матче?

— Мы играли довольно просто, не задерживались в средней зоне. Играли грамотно сзади в чужой зоне, проводили длинные атаки. Показали хорошую командную игру.

— Какие ощущения после первого сухого матча в серии?

— Отлично, но мои эмоции бы не отличались, если бы мы выиграли 3:2. Конечно, матч на ноль доставляет удовольствие, но для нас главное — это победа. Нам нужно еще три победы, и то, как мы это сделаем, не так важно, — приводит слова Рейдеборна Metaratings.

Следующий матч между командами пройдет 21 апреля в Москве. Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/adam-reideborn-cska-nuzhny-eshyo-tri-pobedy-i-to-kak-my-eto-sdelaem-ne-tak-vazhno-244658/
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