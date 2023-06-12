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Сегодня, 16:14

Ротенберг: «Берлускони был настоящим чемпионом во всех начинаниях»

Мария Гусева
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг выразил соболезнования в связи со смертью бывшего премьер-министра Италии и экс-президента «Милана» Сильвио Берлускони.

«Скорбные новости пришли из Милана. Сегодня на 87-м году жизни скончался бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Он был великим человеком и настоящим другом России. Берлускони — это целая эпоха в итальянской и европейской политике, на протяжении почти десяти лет он был премьер-министром страны, играл огромную роль в жизни своей страны и всегда стремился к взаимовыгодному сотрудничеству с другими государствами, в том числе и с Россией. А еще Берлускони очень любил спорт. Он пришел в «Милан» в 1986 году и за 30 лет построил одну из величайших команд в истории. При Берлускони клуб пять раз выигрывал Лигу чемпионов, восемь раз — чемпионат Италии. Берлускони был настоящим чемпионом во всех начинаниях. Покойтесь с миром, синьор Сильвио!» — написал Ротенберг в своем Telegram-канале.

Сегодня, 12 июня, стало известно, что Берлускони скончался на 87-м году жизни в больнице «Сан-Раффаэле» в Милане. Ранее итальянские СМИ сообщали, что политику диагностировали лейкемию.

Берлускони был владельцем «Милана» с 1986 по 2016 год. В сентябре 2018-го итальянец приобрел «Монцу».

Источник: https://t.me/rotenberg81/1960
ФК Милан
ФК Монца
Роман Ротенберг
Сильвио Берлускони
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