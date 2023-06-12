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Журналист The Athletic Кори Пронман высказался об игре российского нападающего Матвея Мичкова.
— Я готов рискнуть своей зарплатой, чтобы заполучить такого редко одаренного атакующего игрока как Мичков, даже несмотря на все очевидные риски. Это хоккеист, способный переламывать ход матчей. Его мастерство, хоккейное чутье и природные способности гораздо более высокого уровня чем, например, у Карлссона.
Ранее Мичков получил второй номер в финальном рейтинге выступающих не в Северной Америки игроков центрального скаутского бюро НХЛ. Первый раунд драфта НХЛ состоится в Нэшвилле 28 июня.
В прошедшем сезоне Мичков выступал на правах аренды за «Сочи». Нападающий набрал 20 (9+11) очков в 27 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В конце апреля «Сочи» объявил о возвращении Мичкова в СКА.