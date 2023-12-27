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Сегодня, 08:00

Ротенберг назвал дружескими отношения ФХР и ИИХФ: «С праздниками друг друга поздравляем»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Роман Ротенберг.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг в разговоре с «СЭ» высказался об общении с ИИХФ.

«Мы общаемся со всеми постоянно. У нас хорошие отношения, но сейчас много политики. Мы политику не обсуждаем. Когда СВО закончится, мы будем обсуждать более конкретные вещи и наше возвращение. До этого пока просто дружеские отношения. С праздниками друг друга поздравляем», — сказал Ротенберг «СЭ».

В феврале 2022 года ИИХФ отстранила команды из России и Белоруссии от участия в международных турнирах. 22 марта организация продлила отстранение на сезон-2023/24.

Роман Ротенберг
ФХР
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