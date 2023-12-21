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Сегодня, 23:37

Ротенберг — о победе над ЦСКА: «Наша «ленинградская тики-така» — это козырь, который мы должны использовать»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Роман Ротенберг.
Фото ХК СКА
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвел итоги матча против ЦСКА (6:2) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

«Хочу поблагодарить соперника, очень сильная команда. Наши ребята — молодцы, сыграли с огоньком, душой, друг за друга, выполнили игровое задание. Наша «ленинградская тики-така» — это козырь, который мы должны использовать», — приводит слова Ротенберга официальный сайт КХЛ.

СКА третий раз подряд в этом сезоне обыграл ЦСКА. С 55 очками петербуржцы занимают четвертое место в Западной конференции. ЦСКА (46 очков) идет шестым на «Западе».

В следующем матче СКА на выезде сыграет с «Торпедо», а ЦСКА отправится в гости к «Локомотиву». Обе игры пройдут 23 декабря.

Источник: КХЛ
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ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
Роман Ротенберг
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