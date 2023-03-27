Ротенберг рассказал, что Кошечкин мог не сыграть на Олимпиаде в Пхенчхане

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг рассказал, что российский вратарь Василий Кошечкин мог не принять участия в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.

«На Олимпиаде был очень тяжелый выбор по вратарям. Понятно, что у нас были [Илья] Сорокин и [Игорь] Шестеркин в обойме, но в то время они были молодыми, это сейчас они являются одними из лучших вратарей в мире. Но тогда в силу давления было очень много сложностей, в том числе с точки зрения поездки в Южную Корею. Конечно, все это давление ложилось и на вратаря, поэтому правильное решение [по выбору голкипера] было принято всем штабом. Хотя, могу сказать честно, он даже в списках у нас не был до Олимпиады. Думаю, что именно финал Кубка Гагарина 2017 года повлиял на выбор, поскольку тогда Кошечкин сыграл феноменально», — приводит ТАСС слова Ротенберга.

Сегодня, 27 марта, Кошечкин объявил о завершении карьеры. На победных для национальной команды России Олимпийских играх-2018 вратарь принял участие во всех матчах турнира.