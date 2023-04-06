Роман Ротенберг — о состоянии Николаева: «Слава богу с яйцами остался»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о состоянии голкипера команды Дмитрия Николаева.

— Что значит правильно отреагировать?

— Наша задача выиграть следующую игру. Для нас все только начинается. Мы на 100 процентов уверены в команде. Мы понимаем, какие ошибки сделали. Будем так играть дальше, все будет хорошо.

— Как себя чувствует Дмитрий Николаев?

— Слава богу с яйцами остался. Чувствует себя хорошо.

— 220 минут в серии, всего 4 гола. Это дико мало, за счет чего переламывать ситуацию?

— Соперник здорово играет в обороне. ЦСКА — мастера. Нам нужно играть быстрее, бросать больше. Мы это показали в Питере. Играть в свою игру.

— Почему обладатель Кубка Стэнли Волков не играет?

— Сейчас посмотрим. Вы хорошие варианты предлагаете.