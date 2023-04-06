Сегодня, 22:33
Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о состоянии голкипера команды Дмитрия Николаева.
— Что значит правильно отреагировать?
— Наша задача выиграть следующую игру. Для нас все только начинается. Мы на 100 процентов уверены в команде. Мы понимаем, какие ошибки сделали. Будем так играть дальше, все будет хорошо.
— Как себя чувствует Дмитрий Николаев?
— Слава богу с яйцами остался. Чувствует себя хорошо.
— 220 минут в серии, всего 4 гола. Это дико мало, за счет чего переламывать ситуацию?
— Соперник здорово играет в обороне. ЦСКА — мастера. Нам нужно играть быстрее, бросать больше. Мы это показали в Питере. Играть в свою игру.
— Почему обладатель Кубка Стэнли Волков не играет?
— Сейчас посмотрим. Вы хорошие варианты предлагаете.