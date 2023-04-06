Ротенберг о поражении от ЦСКА: «В первом периоде не забили. Далее соперник перехватил инициативу»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение от ЦСКА (0:4, 1-2) в третьем матче полуфинала Кубка Гагарина.

— В первом периоде навязывали свои игру, не забили, плохая реализация. Далее соперник перехватил инициативу. Мы верим в команду. У нас есть резервы. Готовимся к следующей игре. Атмосфера на арене отличная, — сказал Ротенберг.

— Объясните ситуацию с Гусевым.

— У нас играли лучшие игроки. Весь сезон так было, так будет и всегда. К каждому игроку одинаковое отношение. Нет игроков, которые могут рассчитывать на поблажки со стороны тренерского штаба. Вы увидите совершенно другую игру в следующий раз.

ЦСКА повел в серии со счетом 2-1. Четвертая игра пройдет в Москве 8 апреля, начало — в 17.00 мск.