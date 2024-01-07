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Сегодня, 20:58

Ротенберг о возможном нарушении перед победным голом «Магнитки»: «Даже во дворе есть правила»

Руслан Минаев
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение от «Металлурга» (1:2 ОТ) в домашнем матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

Специалист считает, что магнитогорский клуб забил победный гол после нарушения правил.

«Все смотрели повтор? Выскажите свое мнение. Слава Богу, у нас можно открыто высказывать каждому свое мнение. Все честно. Когда ребята играют, все должно быть по правилам. Для этого есть правила игры в хоккей.

Если бы играли во дворе… Даже там есть правила, когда несправедливость всегда наказывается — даже во дворе. Есть правила, мы их соблюдаем», — сказал Ротенберг после игры.

«Металлург» лидирует в таблице Восточной конференции КХЛ с 68 очками в 49 матчах. СКА идет на четвертой строчке Запада с 64 очками в 48 играх.

 

КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК СКА
Роман Ротенберг
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