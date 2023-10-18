Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

18 октября, 23:41

Рябыкин прокомментировал первую победу «Витязя» под его руководством

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Главный тренер «Витязя» Дмитрий Рябыкин прокомментировал победу команды над «Авангардом» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:2. Он отметил, что команде есть, над чем работать и что он благодарен хоккеистам за игру.

«Нам еще много предстоит работать над тактикой, над физическим состоянием. Сейчас видно, что у ребят много желания, много информации, но ещё не дошли действия до автоматизма. Нужно время, но шаг за шагом мы видим позитивные сдвиги. Смотрим вперед с надеждой, ждем, пока наш лазарет опустеет, много травмированных. Ребята должны привыкнуть к тренировкам в очень быстром темпе, чтобы в игре они могли этот темп держать», — цитирует Рябыкина сайт КХЛ.

«Витязь» прервал четырехматчевую серию поражений и занимает 11-е место на «Западе», набрав 12 очков в 20 матчах. «Авангард» идет на 6-й строчке на «Востоке», имея в активе 22 балла.

Тренер возглавил «Витязь» 8 октября.
Источник: https://www.khl.ru/news/2023/10/18/521428.html
КХЛ
ХК Авангард
ХК Витязь
Дмитрий Рябыкин
1
0
Читайте также
Оштрафованный за прыжок на машину Хохлачев забил впервые за 14 матчей в КХЛ
Фигуристка Туктамышева пропустит сезон-2023/24
СМИ сравнили визит Путина и Блинкена в Китай
ЦАХАЛ опубликовал запись якобы разговора «Исламского джихада» о неудачном запуске по больнице
В Москве задержана еще одна фигурантка дела о торговле людьми
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Динамо» Москва — «Северсталь»: видеообзор матча КХЛ

Защитник Марченко в ближайшее время может подписать контракт с «Ак Барсом»