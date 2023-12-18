Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 13:56

Рыбин назвал Ржигу самым интересным тренером в своей карьере

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший нападающий «Спартака» и СКА Максим Рыбин назвал чешского специалиста Милоша Ржигу самым интересным тренером, с кем ему доводилось работать.

«Ржигу часто вспоминаю и только хорошим словом. Реально самый интересный тренер, у которого были всегда разные тренировки, упражнения, подход к хоккеистам. Что я у него перенял и использую? Это психология. Поговорить, объяснить, донести какие-то нюансы. Даже когда у тебя что-то не получается, но ты веришь в свои силы. Это отличная черта у него была: всегда подойдет, выслушает и поможет. Я это на всю жизнь запомнил. Помню, когда я был капитаном, придет, накричит на меня, а потом подойдет аккуратно и извинится. Он говорил, что он так команду заводил через лидера. А я сидел и ничего не понимал, вроде и игра получалась. Очень интересный метод воздействия на коллектив через капитана. Старался не на слабое звено обращать внимание, а на сильное. Мы так игру с «Барысом» перевернули в свое время, по ходу матча проигрывали 0:3 в одну калитку, а в итоге победили 4:3», — приводит слова Рыбина Legalbet.

Ржига был главным тренером «Спартака» с 2007 по 2010 год. Под его руководством московский клуб дважды выходил в 1/4 финала Кубка Гагарина, что является лучшим результатом для красно-белых за всю историю КХЛ. Со СКА специалист работал в 2011-2013 годах и доходил с армейцами до полуфинала плей-офф.

Источник: https://legalbet.ru/news/ribin-rzhiga-krichal-na-menya-chtobi-zavesti-komandu/
Максим Рыбин
Хоккей
ХК СКА
ХК Спартак (Москва)
Милош Ржига
0
Читайте также
Сборная России 25 победила Казахстан и выиграла Кубок Первого канала
Петр Ян: «Бой с Конором по боксу? Нет ничего нереального»
В России перевод денег без открытия счета ограничат 100 тыс. рублей
Сальдо назвал Каховскую ГЭС конкретной целью ВСУ
Советник Зеленского Устенко сообщил о плане Б при прекращении помощи Запада
В Николаеве участников акции в поддержку ВСУ не пустили в бомбоубежище
Популярное видео
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

В «Торпедо» рассказали о здоровье Атанасова, травмировавшегося на Кубке Первого канала