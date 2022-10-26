Сегодня, 16:30
«Салават Юлаев» на своем льду примет «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Стали известны составы команд на «Зеленое дерби».
В состав казанцев на эту встречу не попал нападающий Никита Дыняк.
«Салават Юлаев»
Ежов (Кареев)
Мерфи — Мухамадуллин, Дроздов — Хмелевский — Кулемин
Науменков — Коледов, Сучков — Кадейкин — Шмелев
Бирюков — Цулыгин, Башкиров — Алалыкин — Путсорезов
Панин — Антипин, Бочаров — Картаев — Санников
«Ак Барс»
Билялов (Мифтахов)
Евсеев — Войнов, Галимов — Сафонов — Воронков
Хенкель — Хафизуллин, Кагарлицкий — Шипачев — Петров
Лямкин — Адамчук, Галиев — Семенов — Радулов
Юдин, Лукоянов — Бурмистров — Глухов, Быков