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Сегодня, 16:30

«Салават Юлаев» — «Ак Барс»: составы команд. Дыняк пропустит игру

Иван Шитик
Корреспондент
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«Салават Юлаев» на своем льду примет «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Стали известны составы команд на «Зеленое дерби».

В состав казанцев на эту встречу не попал нападающий Никита Дыняк.

«Салават Юлаев»

Ежов (Кареев)

Мерфи — Мухамадуллин, Дроздов — Хмелевский — Кулемин

Науменков — Коледов, Сучков — Кадейкин — Шмелев

Бирюков — Цулыгин, Башкиров — Алалыкин — Путсорезов

Панин — Антипин, Бочаров — Картаев — Санников

«Ак Барс»

Билялов (Мифтахов)

Евсеев — Войнов, Галимов — Сафонов — Воронков

Хенкель — Хафизуллин, Кагарлицкий — Шипачев — Петров

Лямкин — Адамчук, Галиев — Семенов — Радулов

Юдин, Лукоянов — Бурмистров — Глухов, Быков

ХК Ак Барс
ХК Салават Юлаев
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