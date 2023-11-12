«Салават Юлаев» сыграет с «Локомотивом» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в воскресенье, 12 ноября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Уфа Арена» в Уфе и начнется в 14.30 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Салават Юлаев» — «Локомотив» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажут телеканал КХЛ Prime и официальный сайт КХЛ. Также встречи регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслируют онлайн-сервисы «Кинопоиск» и «Окко» по платной подписке.

Жители Башкортостана смогут посмотреть игру на телеканале «БСТ». Начнется эфир в 16.15 по местному времени.

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