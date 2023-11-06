6 ноября «Салават Юлаев» дома в Уфе проведет матч ФОНБЕТ чемпионата КХЛ против «Нефтехимика». Игра пройдет в понедельник на территории «Уфа-Арена». Начало — в 14.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Салават Юлаев» — «Нефтехимик» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Смотреть видеотрансляцию противостояния «Салават Юлаев» — «Нефтехимик» можно будет на официальном сайте КХЛ, а также по подписке в сервисе «Кинопоиск». Прямой эфир начнется в 14.15 мск.

«Салават Юлаев» с 33 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции регулярного чемпионата КХЛ. «Нефтехимик» располагается на восьмой строчке с 27 баллами.

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