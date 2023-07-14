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Сегодня, 15:47

«Салават Юлаев» подписал контракт с защитником Хафизуллиным

Мария Гусева
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Как ранее сообщал «СЭ», защитник Динар Хафизуллин перешел в «Салават Юлаев».

Пресс-служба уфимского клуба сообщила о подписании контракта с 34-летним хоккеистом на один год.

В прошлом сезоне Хафизуллин провел 41 матч в регулярном чемпионате КХЛ за «Ак Барс» и набрал 10 (0+10) очков. В плей-офф на его счету 4 игры и 0 очков.

Ранее защитник уже выступал за «Салават Юлаев», также он играл за СКА и «Витязь». В составе сборной России Хафизуллин становился бронзовым призером чемпионата мира-2019 в Словакии.

Динар Хафизуллин
Хоккей
ХК Салават Юлаев
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