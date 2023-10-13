Сегодня, 20:28
«Салават Юлаев» дома разгромил «Витязь» в матче ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ — 8:1.
Видео лучших моментов матча опубликовано на Youtube-канале КХЛ.
У уфимцев забивали Александр Шаров, Джошуа Лейво (дубль), Александр Хмелевский (дубль), Иван Дроздов, Владислав Ефремов и Вячеслав Лещенко. Ассистентский хет-трик оформил Сергей Шмелев. У гостей отметился Руслан Педан.
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