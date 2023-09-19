Самонов — о победе над «Торпедо»: «Всегда приятно выигрывать, а всухую — вдвойне»

Вратарь «Салавата Юлаева» Александр Самонов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (1:0 ОТ).

— Хорошая рабочая игра, приятно победить, — приводит слова Самонова официальный сайт клуба. — У соперника быстрые вариативные игроки, показывают атакующий хоккей, поэтому было много работы.

— Соперник больше бросал по воротам. Обсуждали в раздевалке, что надо не давать им шансов в атаке?

— Игра складывается всегда по-разному, сегодня они перебросали нас, завтра мы перебросаем соперника. Надо играть по ситуации.

— Насколько вам было приятно одержать сухую победу при своих болельщиках?

— Каждую игру болельщики гонят нас, подбадривают, если что-то не получается. Всегда приятно побеждать, а всухую — вдвойне.

— Многие ждали результативной игры. Почему получился такой счет?

— Вратари хорошо поработали, после игры хорошо покушают.

После этого матча «Салават» с 8 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, «Торпедо» с 11 очками — на второй строчке Запада.