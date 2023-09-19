Сегодня, 02:29
Вратарь «Салавата Юлаева» Александр Самонов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (1:0 ОТ).
— Хорошая рабочая игра, приятно победить, — приводит слова Самонова официальный сайт клуба. — У соперника быстрые вариативные игроки, показывают атакующий хоккей, поэтому было много работы.
— Соперник больше бросал по воротам. Обсуждали в раздевалке, что надо не давать им шансов в атаке?
— Игра складывается всегда по-разному, сегодня они перебросали нас, завтра мы перебросаем соперника. Надо играть по ситуации.
— Насколько вам было приятно одержать сухую победу при своих болельщиках?
— Каждую игру болельщики гонят нас, подбадривают, если что-то не получается. Всегда приятно побеждать, а всухую — вдвойне.
— Многие ждали результативной игры. Почему получился такой счет?
— Вратари хорошо поработали, после игры хорошо покушают.
После этого матча «Салават» с 8 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, «Торпедо» с 11 очками — на второй строчке Запада.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|8
|6
|2
|12
|2
|Торпедо
|7
|5
|2
|11
|3
|Сочи
|8
|5
|3
|10
|4
|Локомотив
|7
|5
|2
|10
|5
|Спартак
|8
|4
|4
|9
|6
|Куньлунь РС
|8
|4
|4
|8
|7
|Северсталь
|6
|3
|3
|7
|8
|ЦСКА
|8
|3
|5
|7
|9
|Динамо Мн
|6
|2
|4
|5
|10
|СКА
|7
|2
|5
|4
|11
|Витязь
|8
|1
|7
|3
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|8
|6
|2
|13
|2
|Ак Барс
|8
|6
|2
|12
|3
|Авангард
|6
|5
|1
|10
|4
|Лада
|8
|4
|4
|9
|5
|Трактор
|8
|4
|4
|9
|6
|Автомобилист
|8
|4
|4
|9
|7
|Сал. Юлаев
|6
|4
|2
|8
|8
|Барыс
|7
|2
|5
|7
|9
|Сибирь
|7
|3
|4
|7
|10
|Амур
|6
|3
|3
|6
|11
|Адмирал
|6
|1
|5
|4
|12
|Нефтехимик
|7
|1
|6
|3
|19.09
|12:00
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Амур – Куньлунь РС
|- : -