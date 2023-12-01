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Сегодня, 12:57

Самонов, Шарипзянов, Буше и Набоков — лучшие игроки ноября в КХЛ

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Александр Самонов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Комиссия по определению лучших хоккеистов ФОНБЕТ чемпионата КХЛ определила лауреатов ноября в четырех номинациях.

Лучшим вратарем месяца признан Александр Самонов из «Салавата Юлаева» с коэффициентом надежности 1,68. В ноябре уфимская команда одержала 7 побед в 11 матчах с его участием. По воротам Самонова было нанесено 272 броска (24,7 в среднем за игру), из которых он отразил 93,75 процента. Голкипер в ноябре дважды сыграл на ноль: с «Ак Барсом» (1:0) и «Трактором» (4:0).

Лучшим защитником стал Дамир Шарипзянов («Авангард»), набравший 13 (5+8) очков в 11 ноябрьских матчах. На счету 27-летнего хоккеиста победная шайба в матче с СКА, в котором он сделал хет-трик.

Лучший нападающий — Рид Буше («Авангард»), набравший 23 (13+10) очка в 11 матчах ноября. Американский легионер забросил победные шайбы в играх с «Витязем» (4:1) и «Трактором» (2:1 ОТ),

Новичком месяца стал голкипер магнитогорского «Металлурга» Илья Набоков, одержавший 5 побед в 7 матчах месяца. Он отразил 93,81 процента бросков, коэффициент надежности в ноябре составил 1,81.

Дамир Шарипзянов
Рид Буше
Хоккей
КХЛ
Александр Самонов
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