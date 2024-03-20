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20 марта, 09:12

Щитов назвал уход из жизни Кольцова большой потерей для хоккея

Алина Савинова
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Бывший защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов выразил свои соболезнования в связи с уходом из жизни тренера «Салавата Юлаева» и сборной Белоруссии Константина Кольцова.

«Я знаком с Константином. Пересекался с ним в «Салавате Юлаеве», он приезжал к нам, когда я играл в хоккейном клубе «Сочи». Хороший парень такой, молодой. Перспективный специалист, очень хороший человек. Выражаю свои соболезнования. Всегда жалко, когда такое случается. Непонятно, что с ним случилось, почему это произошло. Уход Кольцова — большая потеря для хоккея», — приводит «РБ Спорт» слова Щитова.

Кольцов скончался на 43-м году жизни в Майами, куда он прилетел на теннисный турнир, чтобы поддержать свою девушку, вторую ракетку мира Арину Соболенко. Полиция Майами назвала самоубийство предполагаемой причиной смерти экс-хоккеиста.

Источник: РБ Спорт
Константин Кольцов
Никита Щитов
Хоккей
КХЛ
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