Форвард СКА Бучельников: «Радулов дает стимул, что всегда нужно кайфовать от хоккея, несмотря на возраст»

Нападающий СКА Дмитрий Бучельников поделился мнением об игре форварда «Ак Барса» Александра Радулова.

«Я вообще не понимаю откуда он берет эмоции! Это большая загадка для меня. Это дает стимул, что всегда нужно кайфовать от хоккея, несмотря на возраст. Радулов получает те эмоции, которые ему нужны», — цитирует Бучельникова Metaratings.ru.

37-летний Радулов является двукратным чемпионом мира и обладателем Кубка Гагарина. За «Ак Барс» он выступает с 2022 года. В текущем сезоне нападающий провел 58 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 40 (16+24) очков. В плей-офф на его счету 1 гол и 3 результативные передачи в четырех играх.