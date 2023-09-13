Щитов считает, что еще рано говорить о возможной отставке Ротенберга из СКА

Бывший защитник «Спартака» Никита Щитов высказался об игре СКА в текущем сезоне ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ и перспективах Романа Ротенберга на посту главного тренера команды.

«Сетовать на перелеты такой клуб не может. У них сильный состав и хороший бюджет. Чуть позже хоккеистов должно отпустить, и появятся силы. Пока трагедии не случилось. Тройки не сыграны еще. Не хватает таких креативных ребят, как была тройка в прошлом году: Хайруллин, Хуснутдинов и Жафяров», — приводит Legalbet слова Щитова. Также он добавил, что команда выглядит уставшей.

«Если команда будет также плохо выступать, могут ли убрать Ротенберга? Хоккей непредсказуем, все может быть. Я думаю, что у него большой кредит доверия, раз ему дали контракт на пять лет. Тут команда либо не должна попасть в плей-офф, либо зайти туда с седьмого или восьмого места и никуда дальше не пройти. Думаю, только так. Но пока рано делать выводы, сезон длинный», — отметил Щитов.

СКА занимает 9-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции, набрав 4 очка в пяти встречах. 15 сентября клуб из Санкт-Петербурга встретится с московским «Динамо».

42-летний Ротенберг возглавил СКА в январе 2022 года. В сезоне-2022/23 армейцы заняли первое место по итогам регулярного сезона и дошли до финала Западной конференции, где уступили ЦСКА.