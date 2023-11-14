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Сегодня, 13:20

Щитов высказался на тему чествования обладателей Кубка Гагарина в Кремле

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник «Спартака» и «Сочи» Никита Щитов высказался на тему чествования обладателей Кубка Гагарина в Кремле.

«Почему у нас команда — победитель Кубка Гагарина не встречается с президентом, как в Национальной хоккейной лиге (НХЛ)? Было бы здорово такую встречу проводить. Не знаю, почему такого не происходит так, как в США. У нас хоккей — массовый вид спорта. Играть в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) — уже большое достижение, а стать обладателем Кубка Гагарина дано не каждому. Это колоссальное событие на всю жизнь, кто-то вообще чемпионом не становится. Было бы здорово чествовать чемпионов у президента, хотя бы на короткое время. Путин сам в хоккей играет, для игроков это был бы памятный момент на всю жизнь. Возможно, до нашего президента никто не доводил это предложение», — приводит слова Щитова Legalbet.

В 2023 году московский ЦСКА стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина.

Источник: https://legalbet.ru/news/shitov-bilo-bi-zdorovo-chestvovat-chempionov-khl-u/
Никита Щитов
Хоккей
КХЛ
Кубок Гагарина
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