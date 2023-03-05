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5 марта, 22:35

Сергей Черкас: «СКА доказывает, что поражение от «Динамо» в первом матче серии — всего лишь оплошность»

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Бывший голкипер СКА Сергей Черкас прокомментировал победу команды в третьем матче серии плей-офф КХЛ над минским «Динамо» (4:0, 2-1).

— Роль вратаря важна в каждом матче, — приводит «РБ Спорт» слова Черкаса. — Играет «на ноль» вратарь — вся команда получает заряд вдохновения. Сегодня играла отлично вся команда. Армейцы показали, что в первой игре, когда Минск победил, была некая оплошность. Сейчас все становится на свои места. Видно, что СКА по ходу плей-офф добавляет.

— То, что СКА выиграл убедительно именно в гостях, это странно?

— Нет, не странно. Потому что «Динамо» дало бой в Питере. После этого игроки СКА были мобилизованы, настроены дать ответ. Это было видно сегодня по скамейке, по организации игры, по голам, которые СКА забивал. Все шло к тому, что армейцы победят.

— Тренеры СКА не стали менять Николаева после первого неудачного матча. Это правильно?

— Конечно. В плей-офф, как правило, вратарей уже не дергают. На кого сделали ставку — тот играет. Конечно, если бы Николаев сыграл неудачно три-четыре матча, его поменяли бы. Но этого нет. Голкипер добавляет вместе с командой, сегодня сыграл надежно.

Источник: bookmaker-ratings.ru
ХК СКА
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