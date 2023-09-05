Федоров о поражении ЦСКА от «Металлурга»: «Наши движение и настрой пока оставляют желать лучшего»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал поражение от «Металлурга» (2:4) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Соперник показал очень быстрый хоккей, вовремя забил, использовал все наши ошибки. Наши движение и настрой оставляют желать лучшего. Пока мы играем волнами. Сегодня первый период прошел неплохо, второй — плохо, третий — лучше.

Команда прекрасно понимает, в каком состоянии мы находимся. Мы точно не разучились играть, но пока не показываем, что умеем играть», — приводит официальный сайт КХЛ слова Федорова.

«Металлург» одержал первую победу в сезоне-2023/24 и занимает третье место в таблице Восточной конференции с 3 очками в 2 матчах.

ЦСКА потерпел второе поражение в сезоне и идет на восьмой строчке Запада с 2 очками в 3 играх.