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5 сентября, 23:00

Федоров о поражении ЦСКА от «Металлурга»: «Наши движение и настрой пока оставляют желать лучшего»

Сергей Федоров назвал причину поражения ЦСКА от «Металлурга»
Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Сергей Федоров (в центре).
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал поражение от «Металлурга» (2:4) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Соперник показал очень быстрый хоккей, вовремя забил, использовал все наши ошибки. Наши движение и настрой оставляют желать лучшего. Пока мы играем волнами. Сегодня первый период прошел неплохо, второй — плохо, третий — лучше.
Команда прекрасно понимает, в каком состоянии мы находимся. Мы точно не разучились играть, но пока не показываем, что умеем играть», — приводит официальный сайт КХЛ слова Федорова.

«Металлург» одержал первую победу в сезоне-2023/24 и занимает третье место в таблице Восточной конференции с 3 очками в 2 матчах.

ЦСКА потерпел второе поражение в сезоне и идет на восьмой строчке Запада с 2 очками в 3 играх.

Источник: Официальный сайт КХЛ
Сергей Федоров
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК ЦСКА (Москва)
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