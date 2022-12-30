Сергей Гимаев: «Три года играл в «Барысе» и никаких проблем с российским гимном не видел»

Комментатор Сергей Гимаев-младший отреагировал на историю, которая произошла во время матча КХЛ между «Барысом» и «Автомобилистом».

Капитан гостей Сергей Широков возмутился, что многие болельщики не встали, когда исполнялся гимн России.

«Я играл три года в «Барысе» и никаких проблем с российским гимном не видел. Да, может, какие-то люди сидели, но все это индивидуально. Может, мы просто выдергиваем. Возможно, в этой игре «Автомобилиста» таких людей было чуть больше. Но тогда, когда я там играл, никаких проблем с этим не было», — приводит слова Гимаева «РБ Спорт».

Широков в текущем сезоне КХЛ сыграл за «Автомобилист» 24 матча и набрал 22 (11+11) очка.