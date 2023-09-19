«Нефтехимику» интересен вратарь «Спартака» Кареев

Как стало известно «СЭ», вратарь «Спартака» Андрей Кареев попал в сферу интересов «Нефтехимика».

Голкипер уже выступал за команду из Нижнекамска в сезоне-2016/17.

Кареев провел в нынешнем чемпионате всего два матча, отразив 81,1 процента бросков по своим воротам, и в последнее время перестал попадать в заявку красно-белых.