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КХЛ

Сегодня, 16:02

Сергей Коньков предложил провести дополнительные турниры для команд, которые не попадут в плей-офф КХЛ

Иван Шитик
Корреспондент
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Обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков предложил провести дополнительные турниры по окончании регулярного чемпионата КХЛ для команд, которые не попали в плей-офф.

«В ситуации, когда мы изолированы от международных матчей, по окончании чемпионата нужно придумать дополнительные турниры, где можно было бы просмотреть молодежь. В Сибири можно сделать свой турнир, на Урале — свой, в Москве — свой. Командам, которые не попали в плей-офф, что, уходить в марте в отпуск и просто тренироваться?

Ребятам из МХЛ нужно дать почувствовать накал борьбы в КХЛ. Можно еще сделать молодежную сборную для участия в подобных турнирах. Но здесь есть финансовый момент. Как команды справятся с ним? Думаю, что специалисты рассматривают разные варианты. В любом случае, мы что-нибудь увидим», — сказал Коньков «РБ Спорт».

В КХЛ ранее уже была такая практика, которая получила название Кубок надежды.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-kon-kov-po-okonchanii-chempionata-khl-nuzhno-pridumat-dopolnitel-ny-e-turniry/
Сергей Коньков
КХЛ
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