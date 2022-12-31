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Сегодня, 15:18

Бывший голкипер СКА Сергей Черкас отметил работу в 2022 году молодых тренеров КХЛ

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший голкипер СКА, бронзовый призер чемпионата СССР сезона-1986/87 Сергей Черкас отметил работу в 2022 году молодых тренеров КХЛ.

— Мне понравилось, как в этом году работали молодые тренеры, — Сергей Федоров, Роман Ротенберг, Михаил Кравец, — говорит Черкас. — Тот же Леонид Тамбиев, который тренирует «Адмирал». Я рад, что мы дали ему путевку в большой хоккей, когда он еще работал в петербургском «Динамо». Там мы завоевали первый «Кубок Петрова». Что касается самого хоккея, то он нравится. Хоккей в КХЛ — хороший, прогрессирует, несмотря на то, что многие иностранцы покинули лигу. Кстати, когда они начали уезжать, многие предрекали падение уровня КХЛ, но этого не произошло, на мой взгляд.

— Чего ожидаете от следующего года?

— Хотелось бы, чтобы СКА выиграл Кубок Гагарина. Для этого у команды есть все, и в этом сезоне они хорошо играют. Хочется, чтобы наша сборная вернулась на международную арену. Трудные времена, все понятно. Но не надо опускать руки — надо развивать институт сборных, делать КХЛ более конкурентоспособной, растить таланты. Потому что как только нас «разблокируют», надо будет показывать мастерство. А в том, что наш хоккей вернется в мировую семью, я уверен. Без России хоккей — половинчатый, это какой-то полу-хоккей. Нет интриги на Олимпиадах и чемпионатах мира. Так что мы вернемся и должны выглядеть достойно. Но чтобы выглядеть достойно, надо развивать наш хоккей сейчас, когда ему трудно, — цитирует Черкаса «РБ Спорт».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-cherkas-ponravilos-kak-v-e-tom-godu-rabotali-molody-e-trenery-fedorov-rotenberg-tambiev/
Сергей Черкас
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