Коньков высказался о том, что Гусев пропускает матчи: «В СКА идет рабочий процесс, не стоит сгущать тучи»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков высказался об отстранении от игр на две недели нападающего СКА Никиты Гусева.

«Я уверен в том, что команда начинает готовиться к плей-офф. У СКА есть длинная скамейка. Если они видят, что Никите сейчас нужно позаниматься индивидуально, то они используют это время для того, чтобы он к началу плей-офф был в своей лучшей форме. Гусев великолепно показывает себя в текущем чемпионате. Это лучший игрок по среднему количеству очков, набранных за одну игру. Чтобы он продолжал действовать так же результативно, ему нужна хорошая физическая форма. Думаю, что Никита проведет это время с пользой. Здесь нет никаких проблем. Идет рабочий процесс, не стоит сгущать тучи, тем более беспочвенно», — приводит «РБ Спорт» слова Конькова.

Ране «СЭ» стало известно о том, что Гусев готовится по индивидуальной программе в Санкт-Петербурге в «Хоккейном городе» вместе с молодыми игроками клубной системы.

В нынешнем чемпионате форвард набрал 42 (20+22) очка в 33 матчах и идет на четвертом месте в списке лучших бомбардиров СКА.