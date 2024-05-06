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Сегодня, 11:15

Толчинский: «Не считаю, что провел в СКА провальный сезон»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Нападающий СКА и сборной «России 25» Сергей Толчинский в эксклюзивном интервью «СЭ» высказался о своем выступлении в завершившемся чемпионате КХЛ.

— Нет ощущения, что на вас смотрят косо и ждут чего-то большего?

— Как и в любой команде, если у одного из лидеров спад, не идут очки в определенный период времени, в любом случае он оказывается под давлением. Но я не считаю, что у меня был провальный сезон.

— Он был синусоидный. Иногда вы были великолепны, в какой-то момент резко пропадали со льда. Играли много, но эффекта не было.

— Такое бывает, да. Все равно тяжело весь чемпионат провести на одном уровне. Даже у ребят, которые провели очень результативный сезон, бывали спады.

— Как СКА сумел проиграть «Автомобилисту»?

— Они играли собранно, дисциплинированно, хорошо действовали на контратаках. Где-то им везло. Многие голы, пропущенные нами, были обидными.

Сергей Толчинский. «Не считаю, что у меня был провальный сезон». Толчинский — об игре за сборную и СКА

В прошедшем сезоне 29-летний форвард набрал 54 (18+36) очка в 67 матчах регулярного чемпионата и 4 (3+1) очка в 10 играх плей-офф.

Сергей Толчинский
КХЛ
ХК СКА
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