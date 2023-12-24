Дубль Скоренова принес «Северстали» победу над «Адмиралом»

Сегодня, 19:23
«Северсталь» дома обыграла «Адмирал» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:1.
Дублем за хозяев отметился Александр Скоренов. Еще одну шайбу забросил Адам Лишка.
За гостей отличился Джованни Фьоре.
«Северсталь» (45 очков) после 42 матчей занимает седьмое место в Западной конференции КХЛ. «Адмирал» (35) после 41 игры идет предпоследним на «Востоке».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Северсталь» (Череповец) — «Адмирал» (Владивосток) — 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
Голы: Фьоре — 8 (Берлев), 12:01 — 0:1. Лишка — 10 (бол., Пилипенко, Аймурзин), 18:36 — 1:1. Скоренов — 13 (Иванцов), 32:05 — 2:1. Скоренов — 14 (п.в., Абросимов), 59:31 — 3:1.
Вратари: Шугаев — Демченко (58:47 — 59:31).
Штраф: 6 — 6.
Броски: 25 (8+8+9) — 27 (9+8+10).
Судьи: Беляев, Дударов.
24 декабря. Череповец. МАУ «Ледовый дворец». 3898 зрителей.