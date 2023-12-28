Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 21:08

Голы Грудинина и Скоренова помогли «Северстали» обыграть «Куньлунь»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

«Северсталь» дома обыграла «Куньлунь» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 3:1.

В составе хозяев отметились Владимир Грудинин, Александр Скоренов и Михаил Ильин.

Единственную шайбу «Куньлуня» забросил Люк Локхарт.

После 44 матчей «Северсталь» занимает седьмую строчку в Западной конференции, набрав 47 очков. «Куньлунь» — девятый (35 очков за 45 игр).

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец) — «Куньлунь РС» (Пекин) — 3:1 (0:1, 0:0, 3:0)

Голы: Локхарт — 10 (Дж. Смит, Йип), 15:02 — 0:1. Грудинин — 1 (Аймурзин), 40:39 — 1:1. Скоренов — 16 (Ильин, Тихонов), 44:05 — 2:1. Ильин — 7 (п.в.), 58:44 — 3:1.

Вратари: Шугаев — Дж. Смит (58:32 — 58:44).

Штраф: 6 — 2.

Броски: 33 (11+11+11) — 30 (8+13+9).

Судьи: Васильев, Кулаков.

28 декабря. Череповец. МАУ «Ледовый дворец». 3075 зрителей.

Хоккей
КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Северсталь
0
Читайте также
Нападающего Прохоркина обменяли из «Сибири» в «Авангард»
Самые красивые спортсменки России: кто входит в рейтинг
Лавров рассказал о тайной встрече западных стран по формуле Зеленского
Продюсер Игорь Мишин оказался среди гостей скандальной вечеринки Ивлеевой
Онколог назвал провоцирующие массовые виды рака факторы
В Варшаве заметили большие очереди стоящих за паспортами украинцев
Популярное видео
Бабаев vs Билялетдинов, Прохоркин в «Авангарде»
Ротенберг выиграл Кубок Первого канала, возвращение КХЛ
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

«Лада» — «Динамо» Москва: видеообзор матча КХЛ

КХЛ: «Ак Барс» — «Металлург», «Торпедо» — «Локомотив». Расписание матчей 28 декабря