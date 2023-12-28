Голы Грудинина и Скоренова помогли «Северстали» обыграть «Куньлунь»

Сегодня, 21:08
«Северсталь» дома обыграла «Куньлунь» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 3:1.
В составе хозяев отметились Владимир Грудинин, Александр Скоренов и Михаил Ильин.
Единственную шайбу «Куньлуня» забросил Люк Локхарт.
После 44 матчей «Северсталь» занимает седьмую строчку в Западной конференции, набрав 47 очков. «Куньлунь» — девятый (35 очков за 45 игр).
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Северсталь» (Череповец) — «Куньлунь РС» (Пекин) — 3:1 (0:1, 0:0, 3:0)
Голы: Локхарт — 10 (Дж. Смит, Йип), 15:02 — 0:1. Грудинин — 1 (Аймурзин), 40:39 — 1:1. Скоренов — 16 (Ильин, Тихонов), 44:05 — 2:1. Ильин — 7 (п.в.), 58:44 — 3:1.
Вратари: Шугаев — Дж. Смит (58:32 — 58:44).
Штраф: 6 — 2.
Броски: 33 (11+11+11) — 30 (8+13+9).
Судьи: Васильев, Кулаков.
28 декабря. Череповец. МАУ «Ледовый дворец». 3075 зрителей.