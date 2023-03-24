0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Хоккей

Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 08:47

Шарипзянов вернулся в расположение «Авангарда»

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов, который был доставлен в больницу после четвертого матча серии второго раунда плей-офф КХЛ с «Металлургом» (4:1), вернулся в команду, сообщает пресс-служба омской команды.

Хоккеист был госпитализирован из-за того, что получил порез руки коньком в третьем периоде матча.

«Дорогие болельщики! Спасибо за поддержку и переживания. У меня все хорошо, готовимся дальше, будем смотреть, как все дальше будет развиваться», — приводит слова Шарипзянова пресс-служба «Авангарда».

В текущем сезоне 27-летний хоккеист сыграл за команду 66 матчей и набрал 19 (7+12) очков.

Дамир Шарипзянов
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
0
Читайте также
Названа причина срыва боя Усика и Фьюри
Овечкин побил рекорд Гретцки по количеству сезонов с 40 голами
Сын губернатора Усса сбежал из-под домашнего ареста в Милане
Путин постановил учредить медаль «За храбрость»
В СФ ответили на предложение убедить Киев продать новые регионы России
Посольство РФ назвало малодушием реакцию Кирби на награждение пилотов Су-27
Популярное видео
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Николай Голдобин: почему его сажают в запас, поедет ли в НХЛ
Егор Яковлев: что творится в «Магнитке», боялись ли Квартальнова
Илья Ежов: что он сказал скамейке «Ак Барса» и Радулову
Скандал с Проворовым, безумный сезон «Бостона», танкинг за Бедарда
Радулов vs Шевченко: яркий разговор со звездой «Ак Барса»
Кто же победит на «Востоке», огненное «Зеленое дерби»
Шипачев: Знарок и проблемы «Ак Барса», отношения с Радуловым и Билялетдинов
Кулемин: конец карьеры, заражение и травма, лимит на легионеров в КХЛ
Шакир Мухамадуллин: НХЛ, ошибки и физика, Америка
Трансферы «Салавата», уйдет ли Кадейкин, будущее Козлова
Отставка Светлова, рекорд по поражениям: интервью генменеджера «Сочи»
Что творится в «Магнитке» / Никитин и шоу-бизнес / битва за плей-офф
Никитин: хоккей и шоу-бизнес, сын Кошечкина, Варнаков
Шумаков, Ткачев, Бывальцев: интервью гендиректора «Трактора»
«Ак Барс» побеждает с Биллом, голы Мичкова, кошмарная серия «Сочи»
Будущее Жамнова в сборной, Билялетдинов в «Ак Барсе»
Матч звезд, итоги КХЛ к перерыву, анонс Кубка Первого канала
Материалы сюжета: Кубок Гагарина-2023, второй раунд: полуфиналы конференций КХЛ
Никитин о третьем поражении «Локомотива» от ЦСКА: «Мы играли нервно»
Федоров о третьей победе ЦСКА в серии с «Локомотивом»: «Сделали определенные выводы в игре в защите»
Испорченный юбилей. «Локомотив» не смог подарить победу тренеру
Защитник «Металлурга» Дронов высказался о новом контракте с клубом
Защитник «Магнитки» Дронов — о вылете от «Авангарда»: «Подвела реализация моментов»
Демченко: «В «Авангарде» в меня поверили, сам стал спокойнее относиться к некоторым вещам»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Никитин о третьем поражении «Локомотива» от ЦСКА: «Мы играли нервно»