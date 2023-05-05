Вратарь Рейдеборн может перейти в «Салават Юлаев»

Как стало известно «СЭ», шведский вратарь Адам Рейдеборн может перейти в «Салават Юлаев».

Ранее «СЭ» сообщал о том, что Рейдеборн не будет подписывать новый контракт с ЦСКА.

В прошедшем регулярном чемпионате голкипер провел за армейский клуб 37 матчей. В этих играх он отразил 91,2 процента бросков при коэффициенте надежности 2,30.

В 25 матчах плей-офф КХЛ Рейдеборн отразил 93 процента бросков при коэффициенте надежности 1,91.

Вместе с ЦСКА он дважды побеждал в Кубке Гагарина — в 2022 и 2023 годах.