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Сегодня, 19:14

Вратарь Рейдеборн может перейти в «Салават Юлаев»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Адам Рейдеборн.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», шведский вратарь Адам Рейдеборн может перейти в «Салават Юлаев».

Ранее «СЭ» сообщал о том, что Рейдеборн не будет подписывать новый контракт с ЦСКА.

В прошедшем регулярном чемпионате голкипер провел за армейский клуб 37 матчей. В этих играх он отразил 91,2 процента бросков при коэффициенте надежности 2,30.

В 25 матчах плей-офф КХЛ Рейдеборн отразил 93 процента бросков при коэффициенте надежности 1,91.

Вместе с ЦСКА он дважды побеждал в Кубке Гагарина — в 2022 и 2023 годах.

Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК ЦСКА (Москва)
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