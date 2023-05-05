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Сегодня, 20:18

Каменский: «У Федотова есть стимул, чтобы доказать, что он лучший»

Алина Савинова
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Олимпийский чемпион Валерий Каменский предположил, насколько быстро экс-вратарь ЦСКА Иван Федотов восстановит игровую форму после возвращения из армии.

«Федотов — вратарь высокого уровня. И в истории было много примеров, когда не только из-за армии, но и из-за травм ребята пропускали годы. А потом выходили и поднимались на еще лучший уровень. Потому что есть стимул, чтобы доказать, что он лучший. Я это только приветствую», — цитирует Каменского Metaratings.ru.

Ранее стало известно о том, что шведский вратарь ЦСКА Адам Рейдеборн покинул клуб, а его место в воротах займет Федотов. С июля 2022-го Федотов проходит срочную службу в армии.

Источник: https://metaratings.ru/news/kamenskii-fedotov-vratar-vysokogo-urovnya-on-smozhet-dokazat-chto-yavlyaetsya-luchshim-248714/
Иван Федотов
Хоккей
ХК ЦСКА (Москва)
Валерий Каменский
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