Каменский: «У Федотова есть стимул, чтобы доказать, что он лучший»

Олимпийский чемпион Валерий Каменский предположил, насколько быстро экс-вратарь ЦСКА Иван Федотов восстановит игровую форму после возвращения из армии.

«Федотов — вратарь высокого уровня. И в истории было много примеров, когда не только из-за армии, но и из-за травм ребята пропускали годы. А потом выходили и поднимались на еще лучший уровень. Потому что есть стимул, чтобы доказать, что он лучший. Я это только приветствую», — цитирует Каменского Metaratings.ru.

Ранее стало известно о том, что шведский вратарь ЦСКА Адам Рейдеборн покинул клуб, а его место в воротах займет Федотов. С июля 2022-го Федотов проходит срочную службу в армии.