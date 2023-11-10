Видеотрансляция матча КХЛ «Сибирь» — «Локомотив» начнется в 15.20 мск на Кинопоиске

«Сибирь» дома на своем льду проведет матч ФОНБЕТ чемпионата КХЛ против ярославского «Локомотива» 10 ноября, в пятницу. Встреча пройдет на территории «Сибирь-Арена». Начало — в 15.30 по московскому времени.

Канал KHL Prime покажет видеотрансляцию противостояния «Сибирь» — «Локомотив». Начало — в 15.20. Прямой эфир игры также будет доступен в сервисе «Кинопоиск» и на сайте КХЛ.

Следить за ключевыми событиями встречи можно с помощью матч-центра «СЭ».

Клуб из Новосибирска занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции регулярного чемпионата КХЛ с 29 баллами. «Локомотив» с 34 очками располагается на четвертой строчке на Западе.

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