«Сибирь» объявила тренерский штаб на новый сезон

Клуб КХЛ «Сибирь» представила тренерский штаб на сезон-2023/24. Работать в команде будут семь специалистов во главе с Дэвидом Немировски.

Главный тренер: Дэвид Немировски;

Ассистенты главного тренера: Сергей Кривокрасов, Евгений Королев, Андрей Тарасенко;

Тренер вратарей: Егор Подомацкий;

Видеотренер-аналитик и тренер по развитию: Макс Маркович;

Тренер по физической подготовке: канадец Дэвид Гутшон.

В сезоне-2022/23 «Сибирь» по итогам регулярного чемпионата КХЛ заняла шестое место в таблице Восточной конференции. В плей-офф команда уступила в первом раунде омскому «Авангарду» (1-4).

Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября.