«Сибирь» подписала обладателя Кубка Гагарина Прохоркина

«Сибирь» подписала нападающего Николая Прохоркина. Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 29-летним игроком рассчитано до 30 апреля 2024 года.

Ранее «СЭ» сообщал, что новосибирская команда заинтересована в подписании Прохоркина.

В КХЛ хоккеист играл за ЦСКА, «Салават Юлаев», СКА, «Металлург» и «Авангард». Всего в лиге на его счету 506 матчей и 283 (135+148) очка.

Также у форварда есть опыт игры за океаном в команде «Лос Анджелес Кингз» (2019/20). Он провел в НХЛ 43 матча и набрал 14 очков (4+10).

Прохоркин — победитель Кубка Карьяла, обладатель Кубка Гагарина (2017) и олимпийский чемпион (2018).