Стала известна зарплата Прохоркина в «Сибири»

Сегодня, 12:26
Как стало известно «СЭ», зарплата новичка «Сибири» Николая Прохоркина составит 50 миллионов рублей в год.
Также Прохоркин получит 15 миллионов, если наберет 45 очков в регулярном чемпионате.
30 августа «Сибирь» объявила о подписании контракта с 29-летним нападающим до 30 апреля 2024 года.
В КХЛ хоккеист играл за ЦСКА, «Салават Юлаев», СКА, «Металлург» и «Авангард». Всего в лиге на его счету 506 матчей и 283 (135+148) очка.
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|Сибирь
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|19:00
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ЦСКА – Ак Барс
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