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2 апреля, 15:17

«Сибирь» проведет благотворительный матч в поддержку пострадавших от теракта в «Крокус Сити Холле»

Алина Савинова
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«Сибирь» 10 апреля на домашней арене планирует организовать благотворительный матч с «Сибсельмашем», сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что все вырученные от продажи билетов средства будут направлены в фонд пострадавших от теракта в «Крокус Сити Холле».

«Сибирь» должна была сыграть с «Сибсельмашем» 23 марта, однако встречу перенесли из-за происшествия в подмосковном концертном зале 22-го числа.

По итогам регулярного чемпионата КХЛ сибирская команда заняла 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции и не смогла выйти в плей-офф. 28 марта клуб объявил об уходе всего тренерского штаба.

Источник: https://t.me/hockeyclubsibir/8680
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КХЛ
ХК Сибирь
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