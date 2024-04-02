«Сибирь» проведет благотворительный матч в поддержку пострадавших от теракта в «Крокус Сити Холле»

«Сибирь» 10 апреля на домашней арене планирует организовать благотворительный матч с «Сибсельмашем», сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что все вырученные от продажи билетов средства будут направлены в фонд пострадавших от теракта в «Крокус Сити Холле».

«Сибирь» должна была сыграть с «Сибсельмашем» 23 марта, однако встречу перенесли из-за происшествия в подмосковном концертном зале 22-го числа.

По итогам регулярного чемпионата КХЛ сибирская команда заняла 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции и не смогла выйти в плей-офф. 28 марта клуб объявил об уходе всего тренерского штаба.