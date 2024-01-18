«Сибирь» сыграет с «Салаватом Юлаевым» в регулярном чемпионате КХЛ 18 января

«Сибирь» примет «Салават Юлаев» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в четверг, 18 января. Игра пройдет на ледовой арене «Сибирь-Арена» в Новосибирске и начнется в 15.30 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Сибирь» — «Салават Юлаев» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажет телеканал КХЛ Prime и официальный сайт КХЛ. Также игры регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслирует онлайн-сервис «Кинопоиск» (необходимо подключить платную подписку).

Для жителей Новосибирска трансляция будет доступна на телеканале ОТС. Начнется эфир в 19.05 по местному времени.

Жители Башкортостана смогут следить за игрой местной команды на телеканале БСТ. Начало трансляции — в 17.20 по местному времени.

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