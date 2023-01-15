СКА первым обеспечил себе попадание в плей-офф КХЛ сезона-2022/23

СКА на своем льду победил «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе питерцев голами отличились нападающий Дмитрий Яшкин, Максим Грошев и Святослав Гребенщиков.

Яшкин стал третьим игроком в истории лиги, который забивал 30+ голов в трех и более регулярных чемпионатах.

Автором единственного гола «Амура» стал форвард Ярослав Лихачев.

Питерский клуб, которую возглавляет турнирную таблицу КХЛ, первым обеспечил себе попадание в плей-офф в нынешнем сезоне.

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СКА (Санкт-Петербург) — «Амур» (Хабаровск) — 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)

Голы: Лихачев — 12 (Николишин, Бочаров), 15:21 — 0:1. Яшкин — 30 (бол., Ожиганов, Гусев), 18:02 — 1:1. Грошев — 4 (Галимов), 23:51 — 2:1. Гребенщиков — 2 (Хайруллин, Глотов), 25:07 — 3:1.

Вратари: Иванов — Аликин.

Штраф: 8 — 14.

Броски: 45 (13+13+19) — 25 (6+9+10).

Судьи: Мочалов, Юдаков.

15 января. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 12025 зрителей.