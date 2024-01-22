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Сегодня, 12:30

СКА: когда первый матч на новой «СКА Арене»

СКА переедет на новый стадион «СКА Арена» в феврале 2024 года
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Роман Ротенберг, главный тренер СКА.
Фото ХК СКА
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СКА переедет на новую арену в феврале 2024 года. Об этом говорится на официальном сайте клуба. Первый матч армейцев на «СКА-Арене» в рамках регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» состоится 11 февраля. Начало — в 17.00 по московскому времени. Арена расположена по адресу: проспект Юрия Гагарина, 8.

Стадион площадью 189 тысяч квадратных метров строился 36 месяцев. Его вместимость — 21 540 зрителей. Это позволило ему стать самым большим в мире хоккейным стадионом. Многофункциональный спортивно-культурный комплекс предназначен для проведения хоккейных матчей, а также культурно-развлекательных массовых мероприятий. 9 и 10 декабря 2023 года на новом стадионе проходил ФОНБЕТ Матч звезд КХЛ.

Ранее СКА базировался по адресу пр. Пятилеток, 1, лит. А в спортивно-развлекательном комплексе «Ледовый дворец». Арена была построена специально к чемпионату мира 2000 года и вмещает 12 300 зрителей.

КХЛ
ХК СКА
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