Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:14

СКА уступил «Локомотиву» в домашнем матче

Алина Савинова
Telegram Дзен

СКА на своем льду проиграл «Локомотиву» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 1:2.

Петербуржцы вели в счете по итогам первого периода. Единственную шайбу у хозяев забросил Захар Бардаков. Затем за ярославскую команду по голу забили Артур Каюмов и Георгий Иванов.

СКА прервал победную серию из четырех матчей. На данный момент клуб из Санкт-Петербурга занимает третье место в Западной конференции с 63 очками в 47 матчах. «Локомотив» набрал 66 очков за 46 игр и поднялся на первую строчку в турнирной таблице «Запада».

КХЛ. Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Бардаков — 6 (Рендулич, Грицюк), 9:46 — 1:0. Каюмов — 11 (Березкин), 37:34 — 1:1. Иванов — 8 (бол., Полунин, Алексеев), 44:59 — 1:2.

Вратари: Мойсевич (56:14) — Исаев.

Штраф: 10 — 2.

Броски: 29 (9+11+9) — 28 (13+5+10).

Судьи: Бирин, Морозов.

5 января. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2023-2024/
Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК СКА
6
20
Читайте также
Нападающий «Торпедо» Атанасов получил серьезную травму в матче КХЛ с «Куньлунем»
Чемпион России фигурист Галлямов пытается делать карьеру рэп-исполнителя
СМИ сообщили о тяжелых потерях в украинской армии из-за контратак ВС России
Четырехмиллионный гость выставки «Россия» выиграл поездку в Краснодарский край
Во Франции связали смерть почти 17 тыс. больных COVID-19 с препаратом от малярии
Глава МВД Ирана сообщил о задержании причастных к теракту в Кермане лиц
Популярное видео
Бабаев vs Билялетдинов, Прохоркин в «Авангарде»
Ротенберг выиграл Кубок Первого канала, возвращение КХЛ
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Хет-трик Мэйсека принес «Автомобилисту» победу над «Сочи»

«Северсталь» дома обыграла «Витязь»